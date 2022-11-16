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Приручить боевую машину: как мобилизованные готовятся к грядущим боям в ЛНР

Валентин Гвоздев
18:30 16.11.2022
Занятия у экипажей ежедневные. Шесть часов днем и еще четыре ночью. В промежутках занятия по тактике, инженерному делу и медицине. К выполнению боевых задач приступят уже полностью подготовленные бойцы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из полигонов в тыловом районе. Военнослужащие, прибывшие в зону спецоперации, на полигоне проходят слаживание в составе взводов, оттачивают навыки и на практике закрепляют знания, полученные от инструкторов. За тренировками наблюдал Валентин Гвоздев.

«Огневой подготовке новобранцев на полигонах уделяют особое внимание. Наводчики обязаны уметь пользоваться как 73-мм пушкой, так и пулеметом. Снарядов и патронов не жалеют», - прокомментировал корреспондент. 

Как вести себя в реальном бою, что делать при встрече с вражеским танком или группой пехоты? Всем тонкостям военной науки и нюансам современного боя обучают опытные инструкторы, специально вызванные для подготовки пополнения.

Боец с позывным Таб, до того как занять место оператора-наводчика в БМП, работал на стройке, о боевой машине не знал ничего и уж точно не предполагал, что когда-нибудь будет вести огонь из 73-мм пушки. Спустя две недели интенсивных тренировок он лучший во взводе. Количество выпущенных снарядов равняется пораженным целям.

Рядом мастерство оттачивают механики-водители. На полигоне сразу несколько трасс, позволяющих обучить бойцов преодолению любых естественных или рукотворных преград. Совместные занятия механиков-водителей и наводчиков призваны сплотить экипажи, сделать из них полноценную боевую единицу.

«Особенно важно, чтобы экипаж, как говорится, притерся друг к другу. У каждого механика-водителя свой стиль вождения, и под него должен подстроиться наводчик, чтобы эффективно работать как с места, так и с ходу», - подчеркнул корреспондент. 

Занятия у экипажей ежедневные. Шесть часов днем и еще четыре ночью. В промежутках занятия по тактике, инженерному делу и медицине. К выполнению боевых задач приступят уже полностью подготовленные бойцы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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