«Букет» для боевиков: как «Гиацинт» мешает с землей артиллерию врага в зоне спецоперации
Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич работает на передовой в зоне спецоперации на Украине, где наши артиллеристы находятся в зоне досягаемости противника.
Чтобы не быть замеченными, бойцы закапывают орудия в землю, прячут их в лесистой местности, а также накрывают вооружение и технику маскировочной сетью.
Нашим военнослужащим поставлены задачи по подавлению вражеской батареи. На записи показан процесс заряжания и стрельбы 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б».
Орудие вкопано в землю, чтобы ни в коем случае при выстреле оно не сместилось на несколько метров. Досылка производится в два приема – снаряд, а затем – гильза. Слышно, как раздается команда и производится выстрел. В воздухе образуются клубы дыма, а на землю падает стреляная гильза. После выполнения задачи орудие накрывается маскировочной сетью, чтобы не быть обнаруженным.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов