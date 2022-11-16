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«Букет» для боевиков: как «Гиацинт» мешает с землей артиллерию врага в зоне спецоперации

Алексей Огренич
16:31 16.11.2022
Чтобы не быть замеченными, бойцы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают вооружение и технику маскировочной сетью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич работает на передовой в зоне спецоперации на Украине, где наши артиллеристы находятся в зоне досягаемости противника.

Чтобы не быть замеченными, бойцы закапывают орудия в землю, прячут их в лесистой местности, а также накрывают вооружение и технику маскировочной сетью.

Нашим военнослужащим поставлены задачи по подавлению вражеской батареи. На записи показан процесс заряжания и стрельбы 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б».

Орудие вкопано в землю, чтобы ни в коем случае при выстреле оно не сместилось на несколько метров. Досылка производится в два приема – снаряд, а затем – гильза. Слышно, как раздается команда и производится выстрел. В воздухе образуются клубы дыма, а на землю падает стреляная гильза. После выполнения задачи орудие накрывается маскировочной сетью, чтобы не быть обнаруженным.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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