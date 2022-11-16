Армия Бесшумная и опасная: кадры с церемонии приема подлодки «Уфа» в состав ВМФ Роман Закурдаев «Уфа» стала четвертой в серии из шести подлодок для Тихоокеанского флота. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Уфа» вошла в состав ВМФ России. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал ее с близкого расстояния и оценил технические характеристики. «У боевого корабля двойной корпус. Внешний, легкий, выполнен из специальных шумопоглощающих элементов, он придает субмарине обтекаемую форму, напоминающую каплю. А энергоустановка, экипаж и вооружение надежно защищены прочным корпусом, который способен выдержать большое давление воды», - сказал Закурдаев. «Уфа» стала четвертой в серии из шести подлодок для Тихоокеанского флота. До 2024 года флот планирует получить все шесть субмарин проекта. Скорость подводного хода субмарин составляет 18 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика