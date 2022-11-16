Армия Армия Армия

Бесшумная и опасная: кадры с церемонии приема подлодки «Уфа» в состав ВМФ

Роман Закурдаев
12:20 16.11.2022
«Уфа» стала четвертой в серии из шести подлодок для Тихоокеанского флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Уфа» вошла в состав ВМФ России. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал ее с близкого расстояния и оценил технические характеристики.

«У боевого корабля двойной корпус. Внешний, легкий, выполнен из специальных шумопоглощающих элементов, он придает субмарине обтекаемую форму, напоминающую каплю. А энергоустановка, экипаж и вооружение надежно защищены прочным корпусом, который способен выдержать большое давление воды», - сказал Закурдаев.

«Уфа» стала четвертой в серии из шести подлодок для Тихоокеанского флота. До 2024 года флот планирует получить все шесть субмарин проекта.

Скорость подводного хода субмарин составляет 18 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 В стране и мире
Кремль: цели СВО не поменялись, удары наносились по объектам военной инфраструктуры
12:45 Армия
Видео
Минобороны России показало видео уничтожения украинского «Града» ударным беспилотником
12:29 В стране и мире
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
12:20 Армия
Видео
В МО РФ подчеркнули, что удары наносились по целям не ближе 35 километров от украинско-польской границы
12:25 Армия
Видео
В Минобороны России заявили, что 15 ноября ВС РФ не наносили ракетных ударов по Киеву
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.