В стране и мире WP назвала способ прекращения конфликта на Украине Ян Брацкий По мнению обозревателя Катрины ванден Хювел, официальный Вашингтон постепенно начинает рассматривать этот вариант. © Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Страны коллективного Запада должны инициировать процесс переговоров для окончания конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Катрина ванден Хювел. «Возможно, уже пришло время дать шанс дипломатии в конфликте на Украине», - призывает автор материала. По ее мнению, необходимость диалога продиктована здравым смыслом, и официальный Вашингтон, вероятно, постепенно начинает рассматривать этот вариант. Так, генерал армии США Марк Милли ранее заявил о необходимости сесть за стол переговоров, потому что никто из сторон конфликта не добьется однозначной победы. К слову, эти заявления разозлили чиновников в Киеве. В Кремле накануне заявили о нежелании украинских властей идти на компромиссы, тогда как Москва всегда открыта для диалога с учетом сложившихся реалий. Экспертное мнение и аналитика