WP назвала способ прекращения конфликта на Украине
Страны коллективного Запада должны инициировать процесс переговоров для окончания конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Катрина ванден Хювел.
«Возможно, уже пришло время дать шанс дипломатии в конфликте на Украине», - призывает автор материала.
По ее мнению, необходимость диалога продиктована здравым смыслом, и официальный Вашингтон, вероятно, постепенно начинает рассматривать этот вариант.
Так, генерал армии США Марк Милли ранее заявил о необходимости сесть за стол переговоров, потому что никто из сторон конфликта не добьется однозначной победы. К слову, эти заявления разозлили чиновников в Киеве. В Кремле накануне заявили о нежелании украинских властей идти на компромиссы, тогда как Москва всегда открыта для диалога с учетом сложившихся реалий.