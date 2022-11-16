Обеспечить связь и уничтожить склад боеприпасов: новые подвиги российских военных в спецоперации

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Капитан Константин Кулигин со своей ротой обеспечивал бесперебойную связь батальонной тактической группе, обороняющей один из освобожденных населенных пунктов. В ходе массированного обстрела была повреждена аппаратная, что привело к потере связи.

Отважный офицер выдвинулся устранять повреждение, когда атака националистов еще не закончилась. Рискуя жизнью, Константин Кулигин оперативно восстановил связь в группе. Благодаря этому, удалось скоординировать уничтожение врага.

Старший сержант Артем Рочков, начальник станции