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Обеспечить связь и уничтожить склад боеприпасов: новые подвиги российских военных в спецоперации

00:06 16.11.2022
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать отвагу и высокий уровень боевой подготовки при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.
Обеспечить связь и уничтожить склад боеприпасов: новые подвиги российских военных в спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Капитан Константин Кулигин, командир роты связи

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Капитан Константин Кулигин со своей ротой обеспечивал бесперебойную связь батальонной тактической группе, обороняющей один из освобожденных населенных пунктов. В ходе массированного обстрела была повреждена аппаратная, что привело к потере связи.

Отважный офицер выдвинулся устранять повреждение, когда атака националистов еще не закончилась. Рискуя жизнью, Константин Кулигин оперативно восстановил связь в группе. Благодаря этому, удалось скоординировать уничтожение врага.

Старший сержант Артем Рочков, начальник станции

© ТРК ВС РФ "Звезда"

В районе одного из населенных пунктов колонна пункта управления, связь в которой обеспечивал Артем Рочков, вступила в неравный бой с националистами. В бою старший сержант уверенно управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим штабом.

В результате разрыва минометного снаряда антенна радиостанции оказалась выведена из строя. Артем Рочков под огнем противника, рискуя жизнью, отправился восстанавливать изделие. Он быстро восстановил связь, что позволило вызвать подкрепление.

Благодаря устойчивой связи, организованной старшим сержантом внутри колонны, удалось эффективно отражать атаки превосходящих числом боевиков до прибытия подкрепления.

Ефрейтор Джамал Хамурзаев, наводчик стрелкового взвода

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Джамал Хамурзаев в составе минометного расчета выполнял задачи по огневой поддержке наступления российских подразделений на позиции украинских националистов. В ходе боя ефрейтор по поступившим разведданным быстро произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям боевиков.

В результате которого был уничтожен блиндаж противника, а также склад с боеприпасами. Смелые и самоотверженные действия Джамала Хамурзаева существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских военных.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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