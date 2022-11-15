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Военные моряки отмечают День Каспийской флотилии ВМФ РФ

06:24 15.11.2022
Свое начало Каспийская флотилия берет в 1722 году, когда указом императора Петра I в Астрахани было создано адмиралтейство для военной службы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сегодня военные моряки отмечают День Каспийской флотилии ВМФ РФ. Флотилия была основана в 1722 году указом императора Петра I.

«При Астраханском порте для военной службы содержать адмиралтейство и морских адмиралтейских служителей и для этого построить казармы на осмотренном под строение способном месте», - говорилось в документе.

На создаваемый в Каспийском море флот была возложена важная задача, а именно защита купеческих кораблей и побережья от нападений персидских и среднеазиатских пиратов.

Сегодня Каспийская флотилия ВМФ РФ является мощным военно-морским объединением в регионе. В ее состав входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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