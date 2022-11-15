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По программе накопительно-ипотечной системы приобрели жилье 150 тысяч военнослужащих

17:38 15.11.2022
За годы существования программы участниками стали более 635 тысяч военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, сообщили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Руководитель организации Росвоенипотека Константин Ярославцев поздравил 150-тысячного военнослужащего, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы. Как сообщает Министерство обороны РФ, торжественная церемония прошла в правительстве республики Северная Осетия-Алания.

Юбилейным участником накопительно-ипотечной системы стал старший лейтенант Дмитрий Москвитин, проходящий военную службу во Владикавказе. Он приобрел жилье в рамках программы «Семейная ипотека». Обязательства военнослужащего по кредиту будет исполнять государство.

Также в Минобороны сообщили, что за годы существования программы ее участниками стали более 635 тысяч военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, и уже более 330 тысяч из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью системы.

Постоянное взаимодействие ФГКУ «Росвоенипотека» с лидерами ипотечного кредитования в части улучшения условий программ, а также возможность использовать совместно с механизмами НИС и иные меры государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют системе в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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