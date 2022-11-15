Ми-8 совершил аварийную посадку под Иркутском: есть пострадавшие

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Четыре человека получили травмы в результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Жигаловском районе Иркутской области. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

«Вертолет Ми-8 местной авиакомпании выполнял технический рейс и совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту было четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести», - сообщили «Интерфаксу» в ЕДДС.

Как отметили в региональной прокуратуре, на место аварийной посадки вылетел спасательный вертолет со всем необходимым на борту оборудованием и сотрудниками МЧС РФ.