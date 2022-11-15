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CNN: в США хотят модифицировать беспилотники Gray Eagle для поставок Украине

Сергей Лебедев
01:26 15.11.2022
Специалисты думают над тем, как предотвратить утечку технологий.
CNN: в США хотят модифицировать беспилотники Gray Eagle для поставок Украине
© Фото: Liu Jie, Xinhua, GlobalLookPress
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В США рассматривают возможность модификации разведывательно-ударных беспилотников Gray Eagle для их поставки Украине. Специалисты думают над тем, как предотвратить утечку технологий в случае, если БПЛА окажутся в чужих руках.

«Как сообщили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря - вместе с чувствительными технологиями - стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами», - сообщает CNN.

Один из представителей Конгресса США рассказал телеканалу, что есть конкретные технические исправления, которые можно сделать. Однако это трудоемкий процесс, который требует много времени.

Напомним, в июне стало известно, что Пентагон заблокировал продажу Украине беспилотников Gray Eagle. В США обеспокоились, что дроны могут оказаться в распоряжении России.

Данный БПЛА способен нести ракеты класса «воздух - поверхность» Hellfire. Он может находиться в воздухе до 30 часов и более в зависимости от миссии и собирает огромные объемы данных в целях разведки.

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