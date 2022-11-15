Администрация Мелитополя сообщила о теракте во дворе жилого дома

Сообщается, что взрыв раздался около 08:40 утра на бульваре 30 лет Победы возле подъезда жилого дома №6. Пострадал житель дома.

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По сообщению администрации Мелитополя, сегодня около 08:40 утра в жилом районе города произошел взрыв, вызванный детонацией СВУ. Данное происшествие квалифицируется как теракт. Пострадавший житель дома №6 на бульваре 30 лет Победы, во дворе которого произошло ЧП, доставлен в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностированы многочисленные осколочные ранения и закрытая ЧМТ. На месте работают следственно-оперативные группы ГУВД Запорожской области и УВД г. Мелитополь.

Ранее в Мелитополе было совершено похожее покушение на замминистра по культуре Запорожской области Андрея Бойко. На прошлой неделе террористы заложили самодельное взрывное устройство в ливневый сток около козырька подъезда дома, где проживал чиновник.