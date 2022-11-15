Армия Армия Армия

Отразить атаку боевиков и перейти в наступление: новые подвиги российских военных в спецоперации

00:30 15.11.2022
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать отвагу и высокий уровень боевой подготовки при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.
Отразить атаку боевиков и перейти в наступление: новые подвиги российских военных в спецоперации
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Старший прапорщик Роман Николаев, командир машины

© Минобороны РФ

Старший прапорщик Роман Николаев действовал в составе противотанкового дивизиона и выполнял задачи по поддержке российских мотострелков, которые удерживали оборону на одном из танкоопасных направлений.

Украинские националисты стремились восстановить контроль над утраченными позициями и предприняли попытку прорыва обороны. Боевики атаковали позиции российских войск, активно применяя при этом артиллерию и минометы.

Мгновенно оценив сложившуюся обстановку, старший прапорщик Николаев вместе со своим экипажем занял выгодную огневую позицию, после чего атаковал наступающих радикалов огнем противотанкового комплекса.

В ходе отражения наступления диверсионно-разведывательной группы экипаж под руководством Николаева уничтожил один танк, одну боевую машину пехоты (БМП) и девять националистов. Враг, понеся значительные потери, прибегнул к отступлению.

Благодаря самоотверженности и профессионализму старшего прапорщика Романа Николаева, а также четкой и слаженной работе вверенного ему личного состава была сорвана попытка прорыва украинскими боевиками оборонительных рубежей российских подразделений.

Старший лейтенант Владислав Журавлев, командир огнеметной роты

© Минобороны РФ

Действуя в составе батальонной тактической группы, старший лейтенант Владислав Журавлев выполнял задачи по огневой поддержке действий российских мотострелков, удерживающих стратегически важный населенный пункт.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку восстановить контроль над населенным пунктом и атаковали позиции военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Экипаж под командованием Журавлева вел оборонительные действия на заданном участке и занимал более выгодную позицию, что позволило отразить атаку боевиков, которые имели численное превосходство. Прицельным огнем подразделение Владислава Журавлева подавило большое количество живой силы радикалов, в том числе иностранных наемников, а также уничтожило четыре боевые машины.

Смелость и героизм старшего лейтенанта Владислава Журавлева и его подчиненных не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию населенного пункта.

Старший прапорщик Роман Калашников, начальник аппаратной отделения связи

© Минобороны РФ

Старший прапорщик Роман Калашников в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, который удерживали вооруженные формирования украинских националистов.

В ходе несения боевого дежурства экипажу под командованием старшего прапорщика Калашникова необходимо было организовать устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями.

Находясь на позиции и развертывая антенну, начальник аппаратной Калашников лично обнаружил вражескую диверсионно-разведывательную группу, готовившуюся атаковать район расположения российских подразделений. Мгновенно оценив обстановку, Роман вместе с подчиненными начал вести прицельный огонь по противнику, в результате чего было уничтожено до двадцати боевиков.

Отважные и решительные действия старшего прапорщика Романа Калашникова позволили сорвать готовящиеся националистами диверсии и способствовали развитию наступления Вооруженных сил России на позиции украинских радикалов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:29 В стране и мире
Небензя заявил, что резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине вернется инициаторам «бумерангом»
21:10 В стране и мире
Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений на газопроводе
20:34 В стране и мире
Боррель: ЕС поставил военную помощь Украине на сумму 8 млрд евро
20:02 В стране и мире
Видео
Мощный пожар на заводе в Подольске сняли с коптера
21:36 В стране и мире
Житель Кубани ранил двух полицейских, выстрелил в сотрудника СК и забаррикадировался в доме
Популярное
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.