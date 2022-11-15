Отразить атаку боевиков и перейти в наступление: новые подвиги российских военных в спецоперации

© Минобороны РФ

Старший прапорщик Роман Николаев действовал в составе противотанкового дивизиона и выполнял задачи по поддержке российских мотострелков, которые удерживали оборону на одном из танкоопасных направлений.

Украинские националисты стремились восстановить контроль над утраченными позициями и предприняли попытку прорыва обороны. Боевики атаковали позиции российских войск, активно применяя при этом артиллерию и минометы.

Мгновенно оценив сложившуюся обстановку, старший прапорщик Николаев вместе со своим экипажем занял выгодную огневую позицию, после чего атаковал наступающих радикалов огнем противотанкового комплекса.

В ходе отражения наступления диверсионно-разведывательной группы экипаж под руководством Николаева уничтожил один танк, одну боевую машину пехоты (БМП) и девять националистов. Враг, понеся значительные потери, прибегнул к отступлению.

Благодаря самоотверженности и профессионализму старшего прапорщика Романа Николаева, а также четкой и слаженной работе вверенного ему личного состава была сорвана попытка прорыва украинскими боевиками оборонительных рубежей российских подразделений.

Старший лейтенант Владислав Журавлев, командир огнеметной роты