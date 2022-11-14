В США отель, в котором останавливались The Beatles и Кеннеди, снесли взрывом

Построенный в модернистском стиле 17-этажный жилой корпус на 538 номеров в самом центре Майами был открыт в 1957 году и быстро завоевал популярность у гостей.

© Видео: ONLYinDADE, Twitter © Фото: ONLYinDADE, Twitter

Знаменитый отель Deauville Beach Resort в районе Майами-бич в американской Флориде снесли контролируемым взрывом. Видео уничтожения легендарного объекта публикуют очевидцы в социальных сетях.

Построенный в модернистском стиле 17-этажный жилой корпус на 538 номеров был открыт в 1957 году и быстро завоевал популярность у гостей. В нем останавливались и выступали такие знаменитые личности, как американский лидер Джон Кеннеди, певец и киноактер Фрэнк Синатра и британская рок-группа The Beatles.

Отель, который нередко называют историческим, пришел в негодность в 2017 году после того, как в нем произошел крупный пожар. Здание признали аварийным и затем закрыли.