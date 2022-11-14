Поступил анонимный звонок о минировании Останкинской телебашни в Москве

О начале проверки после сообщения об угрозе взрыва сообщило агентство ТАСС.

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В понедельник около двух часов дня было получено анонимное сообщение о минировании экскурсионного бюро и касс Останкинской телебашни. Согласно сообщению агентства ТАСС, экстренные службы Москвы начали проверку.

С конца 2019 года участились анонимные сообщения о минировании различных крупных городских объектов и мест массового скопления людей. Многие из них, по данным ФСБ России, поступают из-за рубежа.