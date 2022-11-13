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Зеленский: Россия устраивает ад для украинских войск в Донбассе

Анастасия Бобылева
09:08 13.11.2022
Владимир Зеленский назвал очень жестокими бои между российскими и украинскими войсками на Донбассе и сказал, что обстановка в этом районе похожа на ад.
Зеленский: Россия устраивает ад для украинских войск в Донбассе
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия устраивает ад для украинских войск в Донбассе. Он заявил об этом в своем ежедневном видеообращении.

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», - сказал он.

Ранее российские войска ударили по украинскому складу вооружения в ДНР. Было уничтожено 120 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 250 снарядов РСЗО «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.

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