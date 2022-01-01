ВОЗ официально признал компьютерную игроманию болезнью

Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Как уточняют эксперты, подобный диагноз может поставить только квалифицированный профессионал-медик.

В МКБ-11 игромания признается новым видом психического расстройства. При этом, по словам специалистов, признаки расстройства, влияющего на семейную, социальную, образовательную, профессиональную и другие сферы жизни для постановки диагноза должны проявляться не менее года.

«Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей», - объяснил РИА Новости эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

Он отметил, что к признакам игрового расстройства относится желание играть в ущерб другим интересам и урон для остальных сфер жизни в течение 12 месяцев. Эксперт подчеркнул, что многие люди во время праздников и каникул проводят время за компьютером и, в частности, за играми, однако даже интенсивная игра в течение нескольких дней (не подряд) не является характеристикой игрового расстройства.

Ранее привычку играть в компьютерные игры перед сном назвали вредной для здоровья. По словам специалистов, подобное увлечение «тормозит жизнь» и негативно влияет на психику.