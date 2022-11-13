В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: демократы получат контроль над Сенатом после победы в Неваде

Алиса Краузе
05:57 13.11.2022
Благодаря голосу Камалы Харрис 50 голосов в Сенате позволят демократам контролировать верхнюю палату Конгресса.
CNN: демократы получат контроль над Сенатом после победы в Неваде
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress
Читайте нас на:

Демократической партии США будет достаточно победы ее кандидата в Неваде, чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса. По мнению СМИ, все движется к тому, что представительница демократов Кэтрин Кортес-Мастро одержит победу в штате, благодаря чему в распоряжении партии окажется 50 мест в Сенате.

В настоящий момент, по информации CNN, Кортес-Мастро обходит кандидата от Республиканской партии Адама Лаксальта. На данном этапе подсчитаны 96% бюллетеней, и преимущество демократа составляет 0,5% - примерно 5000 голосов избирателей.

Демократической партии, в отличие от конкурентов-республиканцев, необходимо 50 мест в сенате из 100 для получения контроля над ним. В случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, которым является демократка Камала Харрис

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Поражение с небес: как Су-35С патрулируют небо в зоне спецоперации
23:43 В стране и мире
Видео
Легкомоторный самолет протаранил бомбардировщик во время авиашоу в Техасе
22:13 В стране и мире
Баку опровергло заявление Еревана об обстреле позиций на границе
20:26 В стране и мире
Путин обсудил с президентом Ирана ряд вопросов двусторонней повестки дня
17:27 В стране и мире
Видео
Лавров отправился на гала-ужин Восточноазиатского саммита в национальных одеяниях: видео
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.