CNN: демократы получат контроль над Сенатом после победы в Неваде

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Демократической партии США будет достаточно победы ее кандидата в Неваде, чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса. По мнению СМИ, все движется к тому, что представительница демократов Кэтрин Кортес-Мастро одержит победу в штате, благодаря чему в распоряжении партии окажется 50 мест в Сенате.

В настоящий момент, по информации CNN, Кортес-Мастро обходит кандидата от Республиканской партии Адама Лаксальта. На данном этапе подсчитаны 96% бюллетеней, и преимущество демократа составляет 0,5% - примерно 5000 голосов избирателей.

Демократической партии, в отличие от конкурентов-республиканцев, необходимо 50 мест в сенате из 100 для получения контроля над ним. В случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, которым является демократка Камала Харрис