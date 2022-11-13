В стране и мире Глава таможенного управления США ушел в отставку после скандала Алиса Краузе Байден принял отставку главы таможенного управления США Криса Магнуса. © Фото: Danita Delimont Globallookpress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден получил заявление об отставке от главы правления таможенной и пограничной службы США Криса Магнуса. Соответствующее заявление было сделано Белым домом. Отставка была принята главой государства. Как отметила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, американский лидер поблагодарил уходящего с поста Магнуса за его многолетнюю службу. Соответствующую информацию приводит РИА Новости. Ранее пресса сообщала о давлении, оказываемом на Криса Магнуса в связи с рекордным числом случаев незаконного пересечения южной границы Соединенных Штатов. Он лично признавался журналистам, что глава МВД США настоятельно требовал от него уйти в отставку, угрожая увольнением при отказе. Экспертное мнение и аналитика