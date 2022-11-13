Глава МИД Франции посоветовала Европе быть более автономной от США

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Европе следует искать большей автономии от США, чтобы не ждать в напряжении результатов выборов в Конгресс. Такое мнение выразила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Это интересные выборы, но выводы делать рано, так как известны не все результаты. Я бы просто сказала, что если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединенных Штатов», - отметила министр в беседе с газетой Parisien.

Напомним, в США проходят выборы в Конгресс. Во время промежуточных выборов заполняются все 435 места в Палате представителей США, а также 34 из 100 мест в Сенате США.