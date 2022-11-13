WP: американская разведка считает, что ОАЭ вмешивались в политику США

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По сведениям СМИ, американская разведка полагает, что Объединенные Арабские Эмираты пытались влиять на внешнюю политику США. Как указывает пресса, об этом сообщают несколько источников, ознакомившихся с секретным отчетом с соответствующим содержанием.

В документе, согласно Washington Post, описывается перечень законных и незаконных действий ОАЭ, имеющих цель направить Вашингтон в свою сторону. Попытки привлечь Соединенные Штаты будто бы коснулись нескольких американских администраций.

Разведка будто бы пришла к выводу, что Эмираты использовали такие слабости властной системы США, как зависимость от спонсирования электорального процесса, восприимчивость к лоббизму и проблемы с раскрытием данных о вмешательстве иностранных правительств. Как указывает издание, некоторые операции и вовсе можно квалифицировать как шпионаж.

По информации WP, с заключениями разведки ознакомилось высшее руководство США. В посольстве ОАЭ, в свою очередь, считают влияние своей страны на американскую политику предметом для гордости, отмечая, что добиться его было непросто и сегодняшняя ситуация - заслуженный результат, потребовавший больших усилий.