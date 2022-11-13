Крики и испуганные гости: в ресторане Ярославля вспыхнул пожар

Субботним вечером посреди зала с гостями в ресторане Ярославля произошел пожар.

© Видео: ghest_po_yaroslavski, Вконтакте © Фото: ghest_po_yaroslavski, Вконтакте

В заведении Ярославля в торговом центре «Волков-плаза» произошел пожар. Пламя разгорелось в помещении ресторана «Сайера» посреди зала, полного посетителей.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 ноября. Огонь успел распространиться на небольшой площади, после чего был оперативно потушен сотрудниками заведения с помощью огнетушителя.

Видео, запечатлевшее момент открытого горения и его быстрой ликвидации, разошлось в социальных сетях. На кадрах видно, как пламя охватывает интерьерные украшения над барной стойкой. Происходящее комментируется надписью: «Посидели с огоньком».