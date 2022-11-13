Военные химики провели учения в Костромской области в преддверии праздника Войск РХБ защиты

Указанные учения представляют собой практические зачеты на сборах повышения квалификации для военнослужащих по контракту подразделений РХБЗ со всей России.

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На базе учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (ВА РХБЗ) в Костромской области состоялись учения подразделений РХБ защиты.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 100 человек личного состава и свыше 20 единиц военной и специальной техники, среди которых разведывательные химические машины РХМ-6, РХМ-8 и новейшие РХМ-9, современный контрольно-распределительный подвижный пункт КРПП-2, тепловые машины специальной обработки ТМС-65(У), термодымовые машины ТДА-3 и другие перспективные образцы спецтехники войск РХБЗ.

Личный состав показал высокий уровень полевой выучки, навыки ведения тактической стрельбы из АК-12, боевой стрельбы из огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7, а так же широкий диапазон специальных навыков при ведении разведки зараженной местности и ликвидации последствий заражения техногенного характера.

Указанные учения представляют собой практические зачеты на сборах повышения квалификации для военнослужащих по контракту подразделений РХБЗ со всей России. Контрактники, имеющие гражданское высшее образование и проходящие службу в войсках РХБЗ прибывают в учебный центр ВА РХБЗ для прохождения трехмесячных курсов интенсивной подготовки, а по окончании обучения возвращаются в свои штатные подразделения РХБ защиты, где им присваивается первое офицерское звание с назначением на должности командиров взводов.

Обучение военных химиков проводится с учетом тех особенностей, с которыми военнослужащим пришлось столкнуться при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике и при проведении специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.