Армия Армия Армия

Военные химики провели учения в Костромской области в преддверии праздника Войск РХБ защиты

02:29 13.11.2022
Указанные учения представляют собой практические зачеты на сборах повышения квалификации для военнослужащих по контракту подразделений РХБЗ со всей России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На базе учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (ВА РХБЗ) в Костромской области состоялись учения подразделений РХБ защиты.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 100 человек личного состава и свыше 20 единиц военной и специальной техники, среди которых разведывательные химические машины РХМ-6, РХМ-8 и новейшие РХМ-9, современный контрольно-распределительный подвижный пункт КРПП-2, тепловые машины специальной обработки ТМС-65(У), термодымовые машины ТДА-3 и другие перспективные образцы спецтехники войск РХБЗ.

Личный состав показал высокий уровень полевой выучки, навыки ведения тактической стрельбы из АК-12, боевой стрельбы из огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7, а так же широкий диапазон специальных навыков при ведении разведки зараженной местности и ликвидации последствий заражения техногенного характера.

Указанные учения представляют собой практические зачеты на сборах повышения квалификации для военнослужащих по контракту подразделений РХБЗ со всей России. Контрактники, имеющие гражданское высшее образование и проходящие службу в войсках РХБЗ прибывают в учебный центр ВА РХБЗ для прохождения трехмесячных курсов интенсивной подготовки, а по окончании обучения возвращаются в свои штатные подразделения РХБ защиты, где им присваивается первое офицерское звание с назначением на должности командиров взводов.

Обучение военных химиков проводится с учетом тех особенностей, с которыми военнослужащим пришлось столкнуться при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике и при проведении специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:43 В стране и мире
Видео
Легкомоторный самолет протаранил бомбардировщик во время авиашоу в Техасе
22:13 В стране и мире
Баку опровергло заявление Еревана об обстреле позиций на границе
20:26 В стране и мире
Путин обсудил с президентом Ирана ряд вопросов двусторонней повестки дня
17:27 В стране и мире
Видео
Лавров отправился на гала-ужин Восточноазиатского саммита в национальных одеяниях: видео
16:27 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.