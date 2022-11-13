В стране и мире Шольц выразил сожаление из-за решения Путина не ехать на саммит G20 на Бали Ирина Елагина Канцлер ФРГ прокомментировал решение Путина о поездке на саммит G20. © Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали. «Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20... Я не думаю, что это изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало», — процитировало канцлера ТАСС со ссылкой на DPA. Немецкий лидер призвал Москву озвучить свои предложения об урегулировании ситуации на Украине. «Но это никак не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир», — подчеркнул Шольц. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина от участия в саммите G20 его графиком и подтвердил, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Экспертное мнение и аналитика