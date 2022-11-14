Под прицелом «Ночных охотников»: кадры боевой работы экипажей Ми-28Н в зоне СВО

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Минобороны России поделилось кадрами работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Во время боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений противника. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника украинских боевиков.





В Минобороны РФ отметили, что армейская авиация в зоне специальной военной операции занимается сопровождением колонн, уничтожением бронетехники, доставкой десанта и военных грузов, а также авиационной поддержкой подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Материал подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.