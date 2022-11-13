Кузница кадров ВДВ и спецназа: легендарное военное училище в Рязани отметило годовщину образования

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Торжественные мероприятия по случаю празднования 104-й годовщины со дня образования прошли в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова под руководством начальника училища гвардии полковника Руслана Евколимова.

Перед парадным строем с поздравительной речью выступил председатель президиума Общероссийской общественной организации «Совет ветеранов ВДВ России» генерал-майор в отставке Владимир Данильченко и сердечно поздравил ветеранов, курсантов, профессорско-преподавательский состав училища с праздником. B торжественной обстановке четырнадцать военнослужащих были награждены государственными и ведомственными наградами.

История училища началась 13 ноября 1918 года, когда в Рязани были созданы одни из первых курсы подготовки командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И вот уже более века Рязанское училище является кузницей командных кадров для Вооруженных Сил России. С 1962 года проходит подготовка иностранных военнослужащих. Существует специальный факультет, предназначенный для обучения именно иностранных кадров, сейчас здесь обучаются курсанты из более чем 25 стран мира.

В 2022 году училище окончили 456 лейтенантов, 12 из которых девушки. Профессорско-преподавательский состав на должном уровне готовит специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации. 17 выпускников закончили учебное заведение с золотой медалью, а 110 человек с красным дипломом. Среди выпускников 16 мастеров спорта, 248 кандидатов в мастера спорта, остальные имеют разряды по различным видам спорта.

Лейтенантские погоны были вручены 44 офицерам иностранных государств, успешно закончивших специальный факультет.

В новом учебном году училище, после конкурсного отбора, пришли более 450 курсантов-первокурсников по программе высшего образования и более 300 человек по программам среднего профессионального образования.

На протяжении более века десантные традиции живут в воздушно-десантных войсках во многом благодаря гвардейскому училищу, которое воплощает в своих выпускниках лучшие традиции русского офицера, обладающего твердой волей и мужественным характером, беззаветно преданного своему Отечеству и народу.

За годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров, которые своей ратной службой внесли неоценимый вклад в историю Красной Армии, Советского Союза и историю боевой славы Российской Федерации. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 103 Героя Российской Федерации.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.