«Путеводная звезда»: как в Москве отметили годовщину легендарного парада 7 ноября 1941 года

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На этой неделе в Москве отметили 81-ю годовщину исторического парада 7 ноября 1941 года, когда бойцы прямо от стен Кремля уходили на передовую. В честь праздника на Красной площади вновь появилась военная техника. Легендарные полуторки, танки Т-34, истребители И-16. Подробности в репортаже Станислава Иващенко.

Ноябрь 1941-го года. Фашисты стоят под Москвой, настроения в столице – упаднические. Чтобы исправить ситуацию, было принято решение – показать, что никакая опасность не может сломить дух советских людей - провести парад в честь Октябрьской революции. В 8 утра на брусчатку Красной площади вышли бойцы Красной армии с развернутыми знаменами. Следом шла конница, пулемётные тачанки и наконец – новейшие на тот момент модели танков. 160 бронемашин, среди которых быстроходные танки-семёрки, легендарные Т-34. А еще зенитные пулеметы, минометы, артиллерийские орудия. Меньше чем через сутки все это вооружение стреляло в считанных километрах от столицы. Его часть сохранилась до сегодняшних дней.

О живучести техники времен Великой Отечественной говорит и то, что она до сих пор на ходу. Спустя восемьдесят один год уцелевшие в ходе ожесточенных боёв танки и пушки снова на Красной площади. Интерактивный музей у стен Кремля посетил на этой неделе Владимир Путин. Особое внимание президент уделил истребителю И-16, на которых советские летчики давали отпор люфтваффе.

Музейная экспозиция, разделенная на несколько тематических зон, рассказала о жизни в осажденной осенью и зимой сорок первого года - столице, о героизме и стойкости ее защитников. Их фотографии показали на световых панно под одну из главных песен военных лет.

С экспозицией смогли познакомиться все желающие. Среди военной техники и экранов, на которых показывают кадры того самого парада - гуляют дети - они приехали из всех уголков нашей страны - от Камчатки до новых территорий.

«Мне 13 лет, я с Камчатки. Для меня это значит, что Россия молодец, Россия самая лучшая. Для меня это значит то, что мы все сможем, мы молодцы, мы большая громадная страна», - говорит Елена, посетитель выставки на Красной площади

Школьники из Донбасса в лица героев Великой Отечественной всматриваются особенно внимательно. По их словам, сейчас, когда защитники Родины снова сражаются с нацизмом, помнить о подвиге красноармейцев особенно важно.

«На самом деле вот этим детям, проще сейчас представить, они сами с Донецка, представить, что такое война. Только люди. которые побывали там, могут в полной степени осознать, что это такое. Когда смерть, вот она рядом. Поэтому этих детей учить не надо они все это видели рядом с собой», - отметил Александр, посетитель выставки на Красной площади.

В день годовщины Октябрьской революции фашисты планировали сами пройти по Красной площади. В октябре сорок первого по городу поползли слухи об эвакуации высшего партийного руководства в Куйбышев. Настрой советских граждан в Москве и на фронтах был пессимистический. Парад был необходим.

Легендарный марш сорок первого готовили в строжайшей секретности, а небо над столицей во время его проведения охраняли более 500 истребителей - на несколько часов их специально сняли с фронта. О планируемой «операции войск московского гарнизона» не знали даже сами ее участники. Многие до последнего момента думали, что отрабатывают строевую подготовку, а не репетируют торжественный марш. Появление на параде Сталина и Буденного вселило уверенность в советский народ.

«Люди так волновались, увидели впервые Сталина на трибуне после начала войны, вселяло надежду, что раз Сталин здесь с нами, значит столицу мы не отдадим», - рассказывает Виктор Закидкин, первый заместитель председателя Московского комитета ветеранов войны.

Радиотрансляция парада велась в странах Европы. Важно было показать, что Москва не сломлена и еще даст бой. Результат не заставил себя долго ждать. О великом событии писали даже в иностранной прессе.

«Организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги», - писал тогда News Chronicle

Единственный из ныне живущих участников парада сорок первого Борис Павлович Уткин - еще будучи курсантом столичного артучилища шел на параде в первой коробке. Сойдя с Васильевского спуска его эшелон сразу отправился на фронт - под Москву. И это была лишь первая его битва. Затем Борис Павлович воевал на Воронежском и втором Украинском фронтах, участвовал в Сталинградской битве и на Курской дуге, форсировал Днепр. Участвовал в освобождении Венгрии и Австрии. В силу возраста (ему 99 лет) он редко даёт интервью, но почти никогда не отказывается от выступлений по важным датам. Эта встреча в Доме ветеранов посвящена легендарному параду.

Борис Уткин, после фронтовых триумфов долгие годы был политработником в вооруженных силах. Несмотря на преклонный возраст, - в феврале следующего года ему исполнится 100 лет - он до сих пор внимательно следит за происходящим в мире. Текущие события на Украине не может обойти стороной. Враг, говорит ветеран, и в 1941-м и в 2022-м - один и тот же, только форма на нем другая.

«К нам пришел варвар оболваненный расовой теорией что лучше немцев нет, оснащён безответственностью… Вот этому варвару, этому насильнику и басмачу, ему, как и современному фашисту разницы нет никакой, рубашки разные, мундиры разные, но враг один и тот же терзает сегодня нашу священную землю», - уверен ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник Борис Уткин.

Борис Уткин помнит даже камень на брусчатке Красной площади, с которого 7 ноября выполнил команду «шагом марш» и называет легендарный парад «путеводной звездой», подчеркивая его важность и значимость.