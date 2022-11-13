«Королева пособий»: как Украина проводит национализацию и как тратит деньги

Украинские инвесторы все чаще задумываются, а стоит ли иметь дело с Киевом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Неделя для украинских олигархов началась крайне неудачно - все нажитое непосильным трудом в один час было отобрано в пользу украинских силовиков. Трехчасовое заседание «ставки верховного главнокомандующего» Украины закончилось национализацией пяти промышленных предприятий.

Объявлено о национализации сразу нескольких крупных частных промышленных предприятий - таких как «Мотор Сич», «УкрНафть», «Авто Краз» и другие. Бурю возмущения среди владельцев и инвесторов предприятий – словами не описать. В частности китайские акционеры уже потребовали от Зеленского компенсацию в четыре с половиной миллиарда долларов за потерю своих активов в «Мотор Сич». Но вряд ли их кто-то услышит.. О будущем в Киеве никто не думает. Вся украинская верхушка сейчас занята только тем, чтобы напоследок поплотней наворовать, набить карманы долларами и вывести их на зарубежные счета.

«Королева пособий» – так уже называют Зеленского западные СМИ, а на Таймс-сквер, не стесняясь, крутят рекламный ролик – в котором президента Украины сравнивают с бездонной Черной дырой. В нюансах национализации по-киевски разбирался Алексей Самолетов.

«Это решение продиктовано военной необходимостью. Пять стратегических предприятий отчуждаются на нужды военного времени. Теперь работать будут на оборону. Это ремонт, производство техники, обеспечение сил обороны. Я не исключаю и других подобных решений», - заявил Зеленский.

Слова президента подтвердил на пресс-конференции и секретарь СНБО Алексей Данилов. А раскулачивать есть еще что - в эпоху Советского Союза, Украина была одной из крупнейших индустриальных республик. Как только Союз распался, отошедшие новой Украине предприятия, тут же приватизировали местные князьки, и понеслось… Сегодня, после экспроприации выступать против, теперь уже государственного беспредела, олигархи не спешат.

Хотя тот же владелец «УкраНафты» и «УкрТатНафты», небезызвестный Игорь Коломойский был явно шокирован - Зеленский своими действиями фактически ограбил своего же спонсора. Ни для кого не секрет, что именно Коломойский, буквально «втащил за уши» Зеленского на украинский престол. И еще три года назад страшно беспокоился о судьбе подопечного…

Теперь же впору олигарху побеспокоится о себе. Причины произошедшего вполне понятны. Зеленского банально перекупили. Например, The Washington Post, еще в марте 2021 года, едва ли не прямым текстом говорила, если Владимир Зеленский хочет улучшить отношения с Байденом, без уголовного дела против Коломойского не обойтись - по официальной версии он крупный коррупционер. До сегодняшнего дня удавалось лавировать, но… Старый друг сегодня хуже новых, особенно, если новые платят и вооружают. Теперь в украинских эфирах Коломойского называют не иначе как «токсичным союзником» Зеленского.

«За последние несколько лет Коломойский стал слишком токсичным, очень тяжелым бременем, в том числе и для Зеленского. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Коломойского. Америка подозревает Коломойского и Боголюбова, его бизнес-партнера, в коррупции», - говорит Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины.

Удивил Зеленский, и серьезно разозлил «широкой национализацией», и китайцев. Они уже во второй раз лишились своего пакета акций в «Мотор Сич» - первый раз активы арестовывали еще в 2021-м. Как заявил представитель китайских инвесторов Ван Цзин, Украине это с рук не сойдет.

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов. Мы никогда не откажемся от борьбы, используя все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права», - заявили китайские инвесторы.

Китайцы уже потребовали в качестве компенсации 4,5 млрд долларов. Это больше половины военного бюджета Украины за 2021 год.

В украинском медийном пространстве, хоть и тщательно подбирая выражения, задаются вопросом - как теперь иностранные инвесторы будут оценивать привлекательность страны, когда в любой удобный момент их инвестиционные пакеты будут банально изъяты в пользу государства…

«После нашей победы, если мы будем привлекать иностранных инвесторов приходить на Украину и инвестировать в страну, покупать акции, то что эти инвесторы сделают? Они откликнутся на наш призыв? Боюсь, что нет. И это огромная потеря для нашей репутации как страны. И это огромный риск того, что это отвернет иностранных инвесторов от вложения средств в нашу страну. Есть определенные риски, что мы, как страна, утратим свою репутацию», - отметил ведущий украинского канала «24».

На самом деле, у всех этих политических шагов, есть весьма прозаичная подоплека. Под частные предприятия денег просить ни у Штатов, ни у Европы невозможно. Продать больше нечего - с молотка давно уже ушло все, что не приколочено и даже сама украинская земля - чернозем. Так что взять средства Киеву просто больше неоткуда - у той же Европы бесплатные деньги для Украины закончились. Новый план макрофинансовой помощи от Евросоюза на 18 миллиардов евро хоть и предлагается предоставлять в 2023 году, но не безвозмездно, а в виде льготных кредитов и маленькими частями. Да и в США, похоже, начали о чем-то догадываться - в сердце Манхэттена, на Таймс сквер, запустили рекламный ролик - Зеленского представили - Черной дырой для американских денег...

Украина страна - банкрот. Но пока еще худо-бедно под боевые действия денег Киеву дают, и у правящей верхушки есть возможность сделать неплохой гешефт на войне до последнего украинца. Создать достойную финансовую подушку на относительно безбедное будущее, исполняя любые капризы за гарантии сохранности своих сбережений. Об этом на прошлой неделе говорил Владимир Путин.

«Это бандеровское руководство думает, наверное, в основном только о деньгах, которые спрятаны в западных банках, я имею в виду политическое руководство прежде всего, а использует бандеровцев для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их миллионы и миллиарды в этих западных банках, не думая о возможных последствиях того, что происходит сегодня», - заявил Владимир Путин.

В далеко не дешевой для жизни Швейцарии, жители откровенно обескуражены - «бедные и несчастные» украинские беженцы разъезжают на дорогущих машинах. А в эфире телевизионного шоу известного американского ведущего Такера Карлсона прозвучали и вовсе шокирующие обвинения в адрес руководства Украины.

«Во сколько нам на данный момент обходится Украина? 50 миллиардов долларов! Но для «королевы пособий» Зеленского этого недостаточно! Он хочет, чтобы деньги продолжали поступать. Если вы хотите узнать, куда идут все эти деньги: пару недель я провела в Европе, люди рассказывают, что украинские чиновники покупают недвижимость в Швейцарии! Если хоть один украинский чиновник приобрел недвижимость в Швейцарии, пока мы посылаем им десятки миллиардов долларов… Как это еще не стало крупнейшим скандалом последнего времени? Я не понимаю, я правда не могу понять», - подчеркнула телеведущая Кэндис Оуэн.

Тем временем президент Зеленский продолжает исполнять свою роль, исправно транслируя все, что пишут ему сценаристы из Вашингтона, Брюсселя и Лондона. Только открытым остается вопрос - как долго такими темпами протянет весь сериал под названием Украина?