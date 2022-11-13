В надежде на «красное цунами»: как прошли выборы в Сенат США

Победа республиканцев вроде бы есть - а вроде бы и нет. Подсчет голосов еще продолжается, и большинство действительно у сторонников Трампа, но перевес слишком незначительный, чтобы говорить о настоящем цунами, которое могло бы снести Байдена и что-то изменить в политике Штатов. Хотя запрос на изменения, судя по всему, весьма и весьма силен.

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«Красного цунами» - разгромной победы республиканцев - в США так и не произошло. 8 ноября прошел день всеобщего голосования. Подсчет голосов еще ведется, но уже понятно, что результаты будут далеки от ожиданий обеих сторон. Республиканцы все таки смогли взять большинство в палате представителей и пока все еще могут взять большинство даже в конгрессе. Но ожидали от них значительно большего.

«Не знаю, как вы. а я лично в шоке от того, что нет никакой красной волны. Инфляция на рекордно высоком уровне. Преступность выше, чем в 80ые! У нас непопулярный президент с неверной программой!», - заявил телеведущий Fox News.

Вместо сокрушительной победы одной из сторон эти выборы запомнятся настоящей лавиной из задержек, неполадок и откровенных нарушений на избирательных участках. Обитель демократии откровенно не справилась с демократическими выборами. Для волеизъявления людям приходилось стоять в многочасовых очередях. Но даже это не гарантировало успех.

Машины для обработки бюллетеней не работают. Они не считают бюллетени. Вы пытаетесь положить бюллетень в автомат, но он не принимает, он говорит, что бюллетень не читается, у всех там есть неразборчивые бюллетени, теперь они просто кладут их в ящик, чтобы посчитать вручную.

«У нас есть бюллетени, которые не были учтены. У нас 17 тысяч таких бюллетеней», - заявил секретарь избирательной комиссии округа Марикопа Стивен Рич.

В некоторых штатах дошло до откровенного абсурда. На прошлых выборах разразился скандал, когда оказалось, что галочки ставили уже умершие избиратели. В этот же раз в самих выборах победили мертвые кандидаты. Причем дважды. В штате Теннесси 72% голосов отдали за 92-летнюю Барбару Купер - представительницу демпартии, которая ушла из жизни 25 октября. А в Пенсильвании победу одержал конгрессмен Тони ДеЛука. И снова кандидат, набравший 85% голосов не смог порадоваться своей победе, так как умер 9 октября.

Бенджамин Франклин наверняка переворачивается в гробу. Но если хорошенько подумать, этот бывший житель Пенсильвании тоже мог победить там на выборах, баллотируйся он как демократ. Может, в будущем мертвые будут голосовать за мертвых кандидатов. А может даже голоса будут подсчитывать те, кого с нами нет. Такая она, демократия.

Там же, в Пенсильвании, победил и Джон Феттерман. Демократ страдает тяжелой формой когнитивного расстройства и до 50-летнего возраста жил с родителями. Плюс ко всему тому, он еще в мае, в начале предвыборной гонки, пережил обширный инсульт. По его собственным словам, он не помнит некоторые слова и плохо составляет предложения. Однако это не помешало ему занять кресло в сенате. Впрочем, более подходящего человека в команду Байдена и не найти.

«Сначала он оговорился, что отмечает поминки по своему сопернику, а позже вечером попросил: "Пожалуйста, не пускайте слова в мой рот - они там умрут"», - заявили в эфире Fox News.

Но несмотря на разницу в политических взглядах, один момент все же объединял подавляющее число американцев. По данным опросов более двух третей граждан шли на выборы с четким пониманием, что под нынешним руководством их страна идет неверным путем. Такое же отношение и к действующему президенту. Его поддерживает чуть больше сорока процентов. Однако это не мешает его лагерю праздновать если не победу, то хотя бы не слишком позорное поражение. А вице президент Камала Харрис и вовсе приписала успех самому Джо Байдену.

«Джо, ты сделал это!», - заявила Харрис.

Но что на самом деле сделал Джо Байден? Инфляция в Штатах ежемесячно бьет рекорды. Растут цены на топливо и продукты питания. И при этом Вашингтон продолжает накачку киевского режима деньгами и вооружением. И делает он это откровенно в ущерб собственным гражданам. И граждане задают вопросы. Перед выборами досталось главному любимцу демократов - Бараку Обаме, которого открыто обвинили в начале конфликта на Украине. А на встрече с избирателями в Оклахоме под шквал критики попала член демократической партии Элизабет Уоррен.

«Сенатор, вы должны прекратить спонсировать инфицированную нацизмом Украину! Вы ставите нас на порог ядерной войны!», - возмущается американец.

Но останавливаться демократы не собираются. Вне зависимости от мнения собственных граждан. Об этом и заявил Джо Байден на большой пресс конференции в Белом доме.

«Я не считаю, что нам надо что то менять. Мы будем продолжать. Подавляющее большинство американского народа поддерживает мою программу», - заявил Байден.

Поэтому менять положение дел придется самим американцам. А менять есть что. Распущенные попустительством правительства сторонники движения BLM и сексуальные меньшинства стали настоящим бичом современной Америки. В школах и детских садах преподают транссексуалы и открытые гомосексуалисты. А на ближайшем общенациональном конкурсе «Мисс Америка» за корону сможет побороться 19-летний Брайан Нгуен. Новый эталон красоты по американски - мужчина, страдающий ожирением.

И вот для сравнения - Рон Десантис с супругой - эталонной республиканской красавицей. Десантис - консерватор, семьянин, бывший военнослужащий и федеральный прокурор, активно выступающий за традиционные ценности - сотворил настоящую сенсацию на этих выборах.

«Мы выбрали факты, а не страх. Мы выбрали образование вместо промывки мозгов. Мы выбрали закон и порядок вместо торжества бунтов и беззакония. Мы стоим цитаделью свободы для людей по всей стране. И мы станем такой цитаделью для всего мира!», - заявил Десантис.

Штат Флорида называют «Америкой в миниатюре». В ней проживают абсолютно все слои населения: миллиардеры и бедняки, белые и чернокожие, почтенные пенсионеры и огромное ЛГБТ-сообщество. И именно здесь уверенно, с превосходством в 20%, одержал победу Рон Десантис - новая большая надежда республиканцев.

«Мы не раз видели, как в школе детям говорили, подожди пока, можешь не выбирать свой пол, это нормально. И это делалось в тайне от родителей. Я считаю, что это недопустимо», - заявил Десантис.

В то время, когда основные кандидаты от обеих партий мало чем отличаются друг от друга, Рон Десантис внес в политику штатов свежий ветер американского консерватизма. Даже его победная речь выглядит укором привычной либеральной повестке. На нее он вышел с красавицей-женой. Похоже, он уже становится новым лицом консервативной партии. И даже больше. По данным опросов в той же Флориде за гипотетического президента - Десантиса - проголосовало бы 48% избирателей. В то время, когда старое лицо республиканской партии - Дональд Трамп - с трудом набрал бы 40%.

Схватка за лидерство среди консерваторов обещает быть эпохальной. Трамп ни за что не уступит новичку. Правда, пока что он еще не заявил официально о своих президентских амбициях, зато уже несколько раз непрозрачно на это намекал. Более того, отсутствие явного превосходства республиканцев связывают именно с его чрезмерной активностью во время этих промежуточных выборов. Но Трампа это не останавливает. О своем вступлении в предвыборную гонку он должен заявить уже во вторник.

«Приготовьтесь! Очень скоро я заявлю кое-что. Готовьтесь!», - заявил Трамп.

Прошедшие выборы показали, что американское общество фактически разделено на два непримиримых лагеря. И линия разлома проходит как раз по границе между традиционными ценностями и новой черно-радужной реальностью. Консервативная волна хоть и не так триумфально, но уверенно захлестнула нижнюю палату парламента. В Соединенных Штатах эти выборы так же называли «референдумом о доверии к действующему президенту Байдену». И он не прошел эту проверку. Следующие два года могут стать для него сущим адом.

«Республиканцы взяли большинство в Конгрессе. Да, с меньшим перевесом, чем рассчитывали, но момент все равно поворотный. Теперь если Байден решит провести какой-то закон - без шансов. Он просто не сможет», - считает политолог Байрон Йорк. «Я беспокоюсь, что если республиканцы возьмут верх в конгрессе, мы ничего не сможем сделать. Будут слушания, будут расследования, в том числе в отношении Хантера Байдена. Это будет очень токсично. Эти люди хотели объявить Байдену импичмент», - считает экс-сенатор от штата Миннесота Эл Франкен.

Новые расследования в отношении Хантера Байдена и коммерческой деятельности самого Джо уже анонсированы. А вот новые пакеты экономической помощи Украине придется принимать с боем. Дело об импичменте - всего лишь вопрос времени. Для спящего Джо началась черная полоса .