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Годы кровопролитных боев: батальон «Спарта» полностью освободил донецкий аэропорт

Алексей Курильченко
Владислав Кустов
19:48 13.11.2022
Кровопролитные бои за аэропорт шли еще с 2014 года. Освободить эти позиции пытались отряды под командованием легендарного Арсена Павлова, Моторолы, а затем и Владимира Жоги. И вот только теперь бойцам батальона «Спарта» удалось выбить нацистов из подземных  нор, и поднять над аэропортом свой флаг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бойцы легендарного батальона «Спарта» одержали верх в восьмилетней битве за воздушную гавань столицы ДНР. Бои за территорию аэропорта начались в сентябре 2014 года. Операцией руководили самые известные командиры ополчения ДНР Арсен Павлов (позывной Моторола) и Владимир Жога. Оба они погибли, защищая Донбасс. И сейчас особенно символично, что флаг - точку в борьбе за донецкий аэропорт ставит отец Владимира Жоги, посвящая победу своему сыну.

«Это память, последняя от Володи..Мы здесь начали, с Володей продолжали. Я поставил точку, вернее флаг над всей этой эпопеей. Это территория аэропорта…», - сказал Артем Жога.

На протяжении восьми лет этот район был непреступен. Теперь территория, площадью более 10 квадратных километров, полностью наша. Бойцы батальона «Спарта» после ожесточенных боев завоевали укрепрайоны за взлетно-посадочной полосой - так называемые Большой и Малый муравейники,  откуда националисты восемь лет обстреливали город.

С высот националисты контролировали округу, а укрепления вокруг невозможно было пробить артиллерией. Теперь мы первые журналисты, кто проходит по траншеям противника вместе с бойцами батальона Народной милиции. Идем под гром артиллерии и танков. Со всех сторон слышны хлопки и выстрелы.

Тот самый «Муравейник» это неприглядный холм, испещренный пулеметными гнездами, снайперскими лежками и наблюдательными пунктами.

О том, какие здесь шли бои, можно судить по местности - когда-то здесь была лесопосадка, а сейчас все деревья повалены разрывами снарядов и осколками. На позиции, на которой еще совсем недавно стояли украинские боевики, лежит американский пулемет = видно даже маркировку. Националисты держали за эту местность крепко, окапывались долго. Возможно даже все восемь лет, но не удержались.

Здесь можно рассмотреть в подробностях «муравьиные тропы»  – те самые укрепления – траншеи выше человеческого роста, лисьи норы. Они усыпаны иностранным оружием. Противотанковые ракетные комплексы, американские гранаты для автоматической гранатометной системы. В степи сгоревший финский БТР Sisu XA-180. Сохранились и кадры того боя, во время которого он был уничтожен.

«Муравейник» это первая фронтовая линия. Отсюда будет развиваться окружение Авдеевки  – главного укрепрайона украинских боевиков. Пока бойцы других подразделений обходят Авдеевку слева, задача этих батальонов - прикрывать их огнем и держать позиции. Не допустить, чтобы противник прорвался на этом направлении.

Чуть южнее наша артиллерия прикрывает наступление российских войск. Под огнем гаубиц позиции украинских боевиков под Марьинкой, Красногоровкой, Невельским, Авдеевкой - практически весь участок фронта под Донецком.

«Пехота наша идет в наступление, получили задачу. Будем расчищать путь пехоте. Поддержка - самое главное», - рассказал командир роты, позывной «Балу».

Расчет получил задачу. Быстро развертывают орудие. У каждого своя роль. Потому что только в этот момент оно может быть заметно противнику. Поэтому все делается на большой скорости.

Сейчас от этого рубежа под Донецком националистов отбросили настолько, что украинские орудия не добивают до города. Главная угроза теперь -  американские HIMARS и гаубицы М777.  

Наступление наших войск под Донецком набирает темпы. Вслед за взятием последних укрепрайонов в Донецком аэропорте - той точке, которую Киев восемь лет называл неприступной крепостью, последовал очередной успех наших войск. В  пятницу населенный пункт Опытное, который находится между Авдеевкой и Донецким аэропортом перешел под полный контроль российской армии. И это еще один, ощутимый шаг на пути к общей Победе.

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