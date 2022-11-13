Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ уничтожен арсенал воздушных сил Украины в Дубиевке
На Донецком направлении в результате успешного наступления ВС РФ полностью освобожден поселок Майорск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
Как сообщает Министерство обороны России, в ходе боевых действий, высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка в Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Также на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов