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В Рязани отпраздновали 104-ю годовщину образования РГВВДКУ

13:11 13.11.2022
В 2022 году из стен училища выпустилось 456 лейтенантов, 12 из которых девушки, 17 выпускников закончили учебное заведение с золотой медалью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 104-й годовщины со дня образования учреждения. Четырнадцать военнослужащих были награждены государственными и ведомственными наградами - Орденами мужества, медалью За заслуги перед Отечеством, медалью Суворова, медалью Жукова, а также медалями за успехи в спорте и грамотами.

В 2022 году из стен училища выпустилось 456 лейтенантов, 12 из которых девушки. 17 выпускников закончили учебное заведение с золотой медалью, а 110 человек с красным дипломом. Среди выпускников 16 мастеров спорта, 248 кандидатов в мастера спорта, остальные имеют разряды по различным видам спорта.

На смену выпускникам, пройдя конкурсный отбор, пополнили ряды курсантов-первокурсников более 450 курсантов высшего образования и более 300 человек по программам среднего профессионального образования.

На протяжении более века десантные традиции живут в воздушно-десантных войсках во многом благодаря гвардейскому училищу, которое воплощает в своих выпускниках лучшие традиции русского офицера, обладающего твердой волей и мужественным характером, беззаветно преданного своему Отечеству и народу.

За годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров, которые своей ратной службой внесли неоценимый вклад  в историю Красной Армии, Советского Союза и историю боевой славы Российской Федерации. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 103 Героя Российской Федерации.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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