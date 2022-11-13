В Москве нашли труп со множественными ранениями в мусорном баке

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В субботу ,12 ноября, в юго-западной части Москвы обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранами. Труп находился в мусорном баке рядом с жилым домом.

Об инцидента стыло известно из сообщения ГУ Следственного комитета РФ по столице. В настоящее время личность погибшего устанавливается.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. После сообщения о мертвом человеке в контейнере для мусора правоохранители оперативно задержали подозреваемого, находившегося поблизости. Также в ходе осмотра удалось найти и изъять орудие преступления.