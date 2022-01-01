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В России за сутки выявили минимум смертей от COVID-19 с конца сентября

Анна Назайкина
12:57 01.01.2022
За весь период зафиксировано 309 707 летальных исходов.
В России за сутки выявили минимум смертей от COVID-19 с конца сентября
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 19 751 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 33 144 россиянам. Скончались от инфекции 847 человек - для РФ это минимум с 27 сентября. Как отмечается, у 9,3% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 472 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 1 534 новых случая COVID-19. Далее следует Подмосковье, где за сутки количество инфицированных выросло на 1 271. Наименьшее число заболевших за сутки - в Тыве(13), в Ненецком автономном округе(5) и на Чукотке(2).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 519 733. За весь период зафиксировано 309 707 летальных исходов, выздоровело 9 497 063 человек.

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