Сокрушительный урон для врага: новые подвиги российских военных в спецоперации

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Перед батальонной тактической группой российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Дмитрий Разинкин, была поставлена задача организовать оборону на подступах к одному из населенных пунктов, освобожденному от украинских националистов.

Стараясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с ВС РФ позициями, боевики раз за разом предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи и взять поселок под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Разинкин вместе со своими подчиненными, отражая атаки националистов, нанес существенный урон прорывающимся боевикам.

В результате мужественных и самоотверженных действий Дмитрия Разинкина, а также слаженных действий его отделения обороняющиеся российские военные сдержали натиск боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.