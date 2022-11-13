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Сокрушительный урон для врага: новые подвиги российских военных в спецоперации

00:30 13.11.2022
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции показывают слаженность боевых действий и тактическое мастерство.
Сокрушительный урон для врага: новые подвиги российских военных в спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Подполковник Сергей Фомин, командир батальона связи

© Минобороны России

В ходе проведения спецоперации подполковник Сергей Фомин вместе со своими подчиненными обеспечивал группировку российских Вооруженных Сил, обороняющую один из стратегически важных населенных пунктов, всеми видами устойчивой и бесперебойной связи.

Во время тяжелых боев по обороне города Сергей Фомин своевременно развернул и обеспечил бесперебойную работу узла связи на пункте управления группировки наших войск. Организованная подполковником Фоминым в условиях резко меняющейся обстановки непрерывная связь позволила командованию произвести перегруппировку войск в соответствии с планами, укрепить оборону и не допустить прорыва сил противника на данном участке фронта.


Старший прапорщик Иван Курушин

© Минобороны России

Колонна российских Вооруженных Сил, совершая марш в район выполнения задач, подверглась нападению украинских националистов при поддержке вражеской артиллерии и минометов. Иван Курушин, рискуя жизнью, вывел комплексную аппаратную из-под обстрела и не допустил уничтожения средств связи.

В условиях резко меняющейся обстановки старший прапорщик Курушин обеспечил устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием, что позволило организовать оборону, грамотно скоординировать силы в бою и отразить атаку боевиков.


Сержант Дмитрий Разинкин, командир отделения

© Минобороны России

Перед батальонной тактической группой российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Дмитрий Разинкин, была поставлена задача организовать оборону на подступах к одному из населенных пунктов, освобожденному от украинских националистов.

Стараясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с ВС РФ позициями, боевики раз за разом предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи и взять поселок под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Разинкин вместе со своими подчиненными, отражая атаки националистов, нанес существенный урон прорывающимся боевикам.

В результате мужественных и самоотверженных действий Дмитрия Разинкина, а также слаженных действий его отделения обороняющиеся российские военные сдержали натиск боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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