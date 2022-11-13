Умер основатель группы The Clash Кит Левен

© Фото: Michael Johnson Wikipedia

Британский музыкант, основатель рок-групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти стал рак печени.

О случившемся сообщил друг ушедшего - писатель Адам Хаммонд. По его словам, Левен скончался в пятницу в своем доме в Норфолке.

«Он стремился создать новую парадигму в музыке», - цитирует слова писателя издание Deadline.

Высоко ценящий творчество музыканта Хаммонд назвал его одним из самых смелых, новаторских и влиятельных гитаристов в истории. По мнению литератора, девятиминутная игра Кита Левена на гитаре в треке Theme первого альбома коллектива Public Image Ltd. определила, как должна звучать альтернативная музыка.