В стране и мире Умер основатель группы The Clash Кит Левен Алиса Краузе Известный рок-музыкант скончался из-за рака печени. © Фото: Michael Johnson Wikipedia Читайте нас на: Британский музыкант, основатель рок-групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти стал рак печени. О случившемся сообщил друг ушедшего - писатель Адам Хаммонд. По его словам, Левен скончался в пятницу в своем доме в Норфолке. «Он стремился создать новую парадигму в музыке», - цитирует слова писателя издание Deadline. Высоко ценящий творчество музыканта Хаммонд назвал его одним из самых смелых, новаторских и влиятельных гитаристов в истории. По мнению литератора, девятиминутная игра Кита Левена на гитаре в треке Theme первого альбома коллектива Public Image Ltd. определила, как должна звучать альтернативная музыка. Экспертное мнение и аналитика