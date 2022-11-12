Выжигая противника: кадры боевой работы «Солнцепеков» в зоне СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В зоне специальной военной операции работают «Солнцепеки». На одном из направлений по опорному пункту украинских боевиков отработала огнеметная рота. Расчеты наших огнеметов на одном из направлений обожгли огнем противника.

Дистанция до цели - 6 километров. Термобарические боеприпасы накрывают цель. Об этом свидетельствуют кадры объективного контроля с беспилотника. После одного из прилетов видна детонация боеприпасов на позициях врага.

Киевский режим так и не смог найти противоядие от ударов российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Одна установка поражает площадь, равную десяти футбольным полям. При этом спрятаться от распыляемой взрывчатой смеси нереально ни в лесопосадках, ни в бронетехнике, ни даже в подземных укрытиях.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.