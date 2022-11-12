В стране и мире CBC: три человека ранены в результате стрельбы у колледжа в Канаде Алиса Краузе Полиция продолжает обыски, предположительно, для обнаружения причастных к стрельбе лиц. © Фото: Arlyn Mcadorey Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Три человека пострадали в результате стрельбы в Канаде. По сведениям прессы, огонь открыли вблизи колледжа в городе Лавале (провинция Квебек). Инцидент случился вечером 11 ноября. Как сообщает телеканал CBC, медики оценили тяжесть ранений всех троих как легкую. Изначально предполагалось, что огнестрельное оружие использовали внутри учебного заведения, однако информация не подтвердилась. В настоящий момент вход в колледж закрыт, изнутри также никого не выпускают. Сотрудники полиции, указывает СМИ, продолжают обыскивать помещение. Внутри здания, возможно, могут скрываться лица, причастные к преступлению. Экспертное мнение и аналитика