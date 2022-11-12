Болдуин подал в суд на работников, отвечавших за оружие на съемках фильма «Ржавчина»

Алек Болдуин подал иск на членов съемочной группы «Ржавчины» - фильма, на съемках которого трагически погибла оператор.

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Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов команды, занимавшихся постановкой фильма «Ржавчина». Съемка в этой кинокартине обернулась огромным скандалом после того, как на репетиции рукой Болдуина была случайно застрелена оператор Галина Хатчинс.

Как сообщает пресса, в судебном заявлении актер назвал в качестве виновников случившегося реквизитора Сару Закри, ответственную за оружие на съемочной площадке Ханну Гутьерес-Рид, поставщика оружия и боеприпасов для съемки Сета Кенни и ассистента режиссера Дэвида Холса. Последний передал заряженное оружие непосредственно Болдуину, заявив, что пистолет безопасен.

Об этом сообщает издание The New York Times. До этого звезда подал арбитражный иск против продюсеров кинокартины, подчеркнув, что не он отвечал за безопасность огнестрельного оружия, использующегося на съемках.