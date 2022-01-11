Российские ученые открыли на Камчатке новый минерал

На Камчатке ученые открыли новый минерал - куфарит. Об этом рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Группа ученых... в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», - приводит РИА Новости слова директора института Алексея Озерова.

Специалист добавил, что новый минерал имеет простой химический состав - PtPb (платина-свинец).

Ранее сообщалось, что специалисты из СПГУ в ходе исследований обнаружили в вулкане Плоский Толбачик на Камчатке два новых минерала: арсмирандит и леманнит. До этого момента в научной среде бытовало мнение, что данные минералы могут быть лишь синтезированы лабораторно.