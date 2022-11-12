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В порт Сиднея зашел круизный лайнер с 800 коронавирусными больными

Алиса Краузе
04:40 12.11.2022
Восемь сотен человек на борту австралийского круизного лайнера оказались больны COVID-19.
В порт Сиднея зашел круизный лайнер с 800 коронавирусными больными
© Фото: Andreas Pollok http imagebroker.com# search Globallookpress
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Из более чем трех тысяч пассажиров и тысячи членов экипажа круизного лайнера Majestic Princess около 800 человек оказались больны COVID-19. Такие сведения о судне, пришвартовавшемся в порту Сиднея, сообщает пресса.

Как указывает австралийская телесеть ABC, в департаменте здравоохранения штата Новый Южный Уэльс подтвердили информацию о вспышке коронавирусной инфекции на борту корабля. По сведениям СМИ, рост заболеваемости стали фиксировать во второй половине путешествия, продлившегося 12 дней.

Компания-оператор круиза Carnival Australia заверила, что большая часть инфицированных - это пассажиры, посаженные на карантин в свои каюты. Ранее, в разгар пандемии, Австралия сталкивалась с проблемами из-за круизных судов, перевозивших зараженных людей. Власти страны временно вводили запрет на стоянку лайнеров своих портах, снятый весной этого года.

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