От артиллерии до квадрокоптеров: мобилизованные в ВДВ отточили боевое мастерство в тылу спецоперации

В ходе боевого слаживания военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений, а также освоили боевую технику и вооружение.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне в тыловом районе зоны специальной военной операции завершается боевая подготовка и слаживание боевых подразделений, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из различных регионов России в подразделения Воздушно-десантных войск по частичной мобилизации.

Мобилизованные под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный за время участия в СВО, проходили огневую, медицинскую, тактическую, инженерную подготовку, а также осваивали вооружение, военную и специальную технику, включая боевые машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23, противотанковые ракетные комплексы и 82-мм минометы.

В ходе боевого слаживания военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений, а также освоили боевую технику и вооружение. Мобилизованные также отточили навыки в огневой подготовке со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на БМД и САУ. Особое внимание уделялось подготовке операторов квадрокоптеров в подразделениях беспилотной авиации.

Все прибывшие по мобилизации военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия, в том числе всеми положенными денежными выплатами. Уже сегодня мобилизованные военнослужащие вольются в свои штатные подразделения, где вместе со своими новыми товарищами, имеющими боевой опыт в ходе СВО, приступят к выполнению задач.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.