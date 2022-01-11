Канье Уэст захотел приехать в Россию с концертом и встретиться с Путиным

Знаменитый американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст, который известен также под псевдонимом Йе (Ye), собирается посетить Россию, где он планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал советник исполнителя.

«Он (Канье Уэст - прим. ред.) намерен проводить в России много времени», - приводит Billboard слова советника певца.

При этом собеседник издания отметил, что рэпер хочет, чтобы Россия стала его «вторым домом».

В материале, в том числе, говорится, что музыкант хочет встретиться с Путиным и даже собирается пригласить главу государства на свое выступление в качестве «специального гостя». Что именно подразумевается под этой формулировкой - не уточняется.

Как ожидается, визит музыканта в РФ состоится весной или летом этого года. Однако, точной информации о приезде исполнителя в нашу страну пока нет. Тем не менее, по данным журналистов, в планы Уэста входит развитие бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст подарил своему коллеге, певцу Крису Брауну, вездеход российского производства «Шерп».