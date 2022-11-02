Доставить боеприпасы и уничтожить танки ВСУ: новые подвиги военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
Российские военнослужащие демонстрируют личное мужество, подлинный героизм и отличную боевую выучку, выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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Юрий Лапиков - старший лейтенант
Батальонная тактическая группа российских мотострелков освобождала один из населенных пунктов от украинских националистов. Старший лейтенант Юрий Лапиков, в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, обеспечивал огневую поддержку нашим войскам.