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Доставить боеприпасы и уничтожить танки ВСУ: новые подвиги военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 02.11.2022
Российские военнослужащие демонстрируют личное мужество, подлинный героизм и отличную боевую выучку, выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Доставить боеприпасы и уничтожить танки ВСУ: новые подвиги военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Юрий Лапиков - старший лейтенант

Батальонная тактическая группа российских мотострелков освобождала один из населенных пунктов от украинских националистов. Старший лейтенант Юрий Лапиков, в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, обеспечивал огневую поддержку нашим войскам.

© Минобороны России

Расчеты орудий бесперебойным и точным огнем смогли уничтожить пять единиц вражеской техники и около 15 боевиков. Грамотное руководство действиями личного состава и высокий уровень профессионализма старшего лейтенанта Лапикова позволили ослабить боевые порядки националистов, выбить их из занимаемого населенного пункта и взять его под свой контроль.

Константин Дымовский - сержант, командир отделения взвода обеспечения

Сержант Константин Дымовский выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений.

© Минобороны России

Двигаясь в составе автомобильной колонны, Константин подвозил боеприпасы к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника, стремящегося сорвать снажбение наших подразделений. Под плотным огнем, умело управляя грузовиком с боеприпасами, Константин смог вывезти машину из зоны обстрела и доставить груз до опорного пункта. Благодаря грамотным и решительным действиям сержанта, боеприпасы были доставлены вовремя, что позволило разгромить неонацистов.

Антон Феонов - майор

Майор Антон Феонов, в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по обеспечению огневой поддержкой действий наших войск по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. Подразделению майора Феонова была поставлена задача по ведению артиллерийской разведки позиций противника.

© Минобороны России

Так, в ходе ведения разведки в указанном районе и корректировки огня своей артиллерии наблюдательный пункт артиллерийской группы подвергся минометному обстрелу со стороны националистов. Антон получил контузию, но после оказания ему первой медицинской помощи офицер отказался от госпитализации и остался на боевой позиции, продолжая ведение корректировки огня своей артиллерии. Благодаря своевременным и точным данным, получаемым от Антона, ударами российской артиллерии были уничтожены три вражеских танка, два БМП и до 30 националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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