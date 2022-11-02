Доставить боеприпасы и уничтожить танки ВСУ: новые подвиги военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

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Двигаясь в составе автомобильной колонны, Константин подвозил боеприпасы к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника, стремящегося сорвать снажбение наших подразделений. Под плотным огнем, умело управляя грузовиком с боеприпасами, Константин смог вывезти машину из зоны обстрела и доставить груз до опорного пункта. Благодаря грамотным и решительным действиям сержанта, боеприпасы были доставлены вовремя, что позволило разгромить неонацистов.

Антон Феонов - майор

Майор Антон Феонов, в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по обеспечению огневой поддержкой действий наших войск по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. Подразделению майора Феонова была поставлена задача по ведению артиллерийской разведки позиций противника.