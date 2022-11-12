Трамп намерен объявить о своем участии в президентских выборах во вторник

Бывший американский лидер собрался объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента 2024 года.

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Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен 15 ноября объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах. О планах политика рассказал его советник Джейсон Миллер.

Миллер предположил, однако, что скорое заявление республиканца может повлиять на второй тур выборов в штате Джорджия, причем, неизвестно в какую сторону. В связи с электоральными рисками сам советник, по его собственным словам, рекомендовал Трампу обнародовать новость позже.

По сведениям портала The Daily Beast, сейчас экс-лидер страны хочет озвучить новость о своем участии в президентской гонке в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Мероприятие, как пишет СМИ, пройдет в торжественной обстановке.