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Власти Венгрии обвинили Западную Европу в отказе от христианских ценностей

Алиса Краузе
23:59 12.11.2022
В Венгрии считают, что Западная Европа отказалась от двухтысячелетнего христианского учения.
Власти Венгрии обвинили Западную Европу в отказе от христианских ценностей
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress
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Государственный секретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии премьер-министра Венгрии Миклош Солтеш раскритиковал бездуховность европейских соседей. По его мнению, Западная Европа отошла от наследия христианства.

Как отметил чиновник во время церемонии открытия новой грекокатолической церкви в Ньекладхазе, за 10 лет в Венгрии возвели свыше 200 новых церквей. В это же время на западе и севере Европы религиозные сооружения превращаются в ночные пабы, клубы или «меняют веру», становясь мусульманскими мечетями и молитвенными домами.

«Церкви в Западной Европе отказались от двухтысячелетнего христианского учения», - передает слова Солтеша агентство MTI.

Взамен, как обозначил секретарь, принимаются послания, подрывающие общественными устои. Данное выступление не первый случай неодобрения Венгрией религиозной жизни Западной Европы, которая, по мнению властей страны, отринула традиции в пользу идеологии.

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