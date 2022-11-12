По меньшей мере 21 человек погиб в результате падения автобуса в канал в Египте

© Фото: Hassan Mohamed dpa Globallookpress

В Египте пассажирский автобус упал в канал, по меньшей мере 21 человек погиб, среди них трое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Египта.

Согласно сообщению, в районе дельты реки Нил пассажирский автобус упал в канал Мансурия в городе Ага в северной провинции Дакахлия. В результате падения погиб минимум 21 человек, в том числе трое детей.

Сообщается, что в автобусе находилось 35 человек. Согласно предварительной информации, авария произошла из-за неисправности рулевого колеса.

На данный момент Министерство иностранных дел России не сообщало о пострадавших россиянах.