Прообраз героя Тома Хэнкса из «Терминала» умер в аэропорту Парижа

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Иранский беженец Меран Карими Насери, прототип героя Тома Хэнкса из «Терминала», умер в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже. О смерти человека, вдохновившего Стивена Спилберга на создание фильма о застрявшем в аэропорту пассажире, сообщил ТАСС источник в администрации аэропорта.

«Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель», - отметил сотрудник парижского аэропорта.

По данным собеседника агентства, Карими Насери обладал статусом беженца и видом на жительство во Франции, не имел недостатка в средствах, получив гонорар с проката фильма «Терминал», но при этом жил в аэропорту.

«Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта», - отметил сотрудник.

В администрации аэропорта не исключают, что беженец был не вполне здоров психически и опасался преследования из-за проблем с документами, с которыми на самом деле у него все было в порядке, и ему можно было спокойно вернуться в социум.