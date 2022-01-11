Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал рост заболеваемости омикрон-штаммом в РФ

Доля выявленного штамма коронавируса «омикрон» в России на сегодня достаточно высока. И это может привести к росту заболеваемости вирусом в ближайшее время. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Сейчас доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, мы увидим рост заболеваемости в стране», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, по его словам, случаи «омикрона» в России уже не только завозные.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в настоящий момент в России зафиксировано 305 случаев заражения омикрон-штаммом.

По ее словам, неблагоприятный вариант прогноза ситуации с коронавирусом в России не исключает, что число новых случаев в сутки может достигнуть шестизначных чисел.