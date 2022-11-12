Шведская почтовая компания PostNord возобновила доставку писем в Россию и Белоруссию

Шведская PostNord возобновила доставку сообщений в Россию и Белоруссию, прекращенную из-за антироссийских санкций.

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Шведская почтовая компания PostNord возобновила доставку писем и других почтовых отправлений в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило посольство России в Стокгольме.

«Postnord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии.

В российском посольстве напомнили, что Postnord остановила отправления в конце марта «ради соблюдения санкций ЕС».