МИД: Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

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Без переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT не удастся наладить экспорт сельхозпродукции. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сделал ряд заявлений о значимости возвращения Россельхозбанка к международной межбанковской систем передачи информации и совершения платежей.

«Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным», - заявил Вершинин.

Дипломат подчеркнул, что «мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться». В качестве временного варианта Россия предлагает открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков - Citibank и JPMorgan. Но реальное решение проблемы, по мнению Вершинина, - это «полное переподключение к системе финансовых сообщений SWIFT Россельхозбанка».