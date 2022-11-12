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«Заволокло туманом, дымом»: кадры из разрушенного дворца культуры в Горловке ДНР

Игнат Далакян
Алексей Огренич
19:39 12.11.2022
В Горловке повреждены местный дворец культуры, многоквартирный жилой дом и магазин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинская артиллерия нанесла удар по центру Новой Каховки Херсонской области, когда там собрались желающие эвакуироваться. В опасной зоне оказались двести человек - в основном старики, женщины и дети. Наши военные успели вовремя спрятать их в укрытия. А в ЛНР в результате обстрелов Стаханова тяжело ранены трое гражданских. Националисты вели огонь по городу из американских HIMARS. Подвергся обстрелам и Донецк. Расчеты вражеских «Градов» выпустили в его сторону 22 ракеты. Досталось и Горловке. Повреждены местный дворец культуры, многоквартирный жилой дом и магазин. Репортаж с места вел корреспондент «Звезды» Алексей Огренич.

«Удар одной из ракет пришелся в потолок третьего этажа, это на этаж выше, чем я. После этого украинские националисты отправили еще одну ракету, которая пробила этот второй этаж и угодила вниз. Подо мной находится магазин. К счастью, он не работает поэтому там тоже никто не пострадал», - рассказывает корреспондент.

Вот что рассказывает местный житель.

«Вдруг что-то как-то взорвалось, и здание реально подпрыгнуло, и потом второй раз. Мы даже не поняли, что случилось, но потом сразу опомнились и побежали в убежище. Немного постояли, прилетов больше не было, выходим, а первый этаж весь заволокло туманом, дымом. Не видно. Запах сильный такой», - поделилась жительница.

Без сомнения это были ракеты. Три несущие балки сильно погнуло. Одна из ракет угодила вниз на несколько этажей. В самом конце помещения сложены и полностью в пыли костюмы для мероприятий, и это были не единственные удары по городу.

«Благо, что на данный момент все наши кружки занимаются дистанционно, и здесь были только некоторые руководители, дежурные вахтеры и работники по комплексному обслуживанию. И в тот момент, когда был прилет, благо мы все находились в административной части дворца», - директор горловского Дворца культуры «Шахтер» Александр Поляков.

Ракета ударила в крышу местного дворца культуры, после чего пробила потолок зала. Множество кусков бетона и деревянных балок обрушилось вниз. Страшно представить, что могло произойти с людьми, если бы они находились в тот момент на сидениях посередине.

Ранее украинские боевики обстреляли Стаханов в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боевики выпустили по городу две ракеты.

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